Риск переломов выше у женщин с диабетом 2 типа из-за ухудшения физической функции

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, женщины с диабетом 2 типа имеют более высокую минеральную плотность костной ткани и лучшую микроархитектонику костей, чем женщины без диабета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии