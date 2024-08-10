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Риск переломов выше у женщин с диабетом 2 типа из-за ухудшения физической функции

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, женщины с диабетом 2 типа имеют более высокую минеральную плотность костной ткани и лучшую микроархитектонику костей, чем женщины без диабета.

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