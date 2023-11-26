Байден и Нетаньяху согласились работать над освобождением заложников

Администрация Соединённых Штатов Америки поделилась информацией о том, что глава государства Джозеф Байден и руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху пришли к согласию в вопросе дальнейшей деятельности, которая направлена на вызволение захваченных боевыми группами организации ХАМАС граждан.