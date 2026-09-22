Минсельхоз объяснил подорожание мяса птицы ростом себестоимости

Министерство сельского хозяйства России объяснило рост цен на мясо птицы в августе на 2,2 процента. Причинами стали увеличение себестоимости производства и изменившаяся рыночная конъюнктура, что привело к корректировке цен на фоне накопленного роста издержек.
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