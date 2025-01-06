Байдарочник Ляпунов — об инциденте с дракой: всё как в тумане

Кирилл Ляпунов заявил, что не помнит, как получил травмы во время инцидента в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», спортсмен отдыхал с друзьями, затем посадил их на такси, а дальнейшие события «как в тумане».