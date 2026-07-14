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«Папа уходил пить чай, если я мазала»: как 17-летняя Анна Пушкарева из Владивостока покорила Уимблдон

«Папа уходил пить чай, если я мазала»: как 17-летняя Анна Пушкарева из Владивостока покорила Уимблдон

11 июля 2026 года семнадцатилетняя Анна Пушкарева совершила исторический прорыв для российского тенниса, выиграв юниорский Уимблдон.

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