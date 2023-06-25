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Майкл Уингер: «Мы желаем Брэдли Билу удачи в «Финиксе» и благодарим от имени «Уизардс», болельщиков и города Вашингтона за его неизмеримый вклад»

«Вашингтон» обменял атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс». Президент «Уизардс» Майкл Уингер отдал должное 3-кратному участнику Матча всех звезд.

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