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Путин высказался о моде на вейпы

Путин высказался о моде на вейпы

Вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. О моде на электронные сигареты президент России Владимир Путин высказался на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

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