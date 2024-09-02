Путин высказался о моде на вейпы

Вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. О моде на электронные сигареты президент России Владимир Путин высказался на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.
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