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test mazurok

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❗️ В Севастополе выезд «легковушки» на встречку привёл к ДТП с тремя

❗️ В Севастополе выезд «легковушки» на встречку привёл к ДТП с тремя пострадавшими Около села Поворотное 42-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Škoda под управлением 56-летней женщины.

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