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Царьград

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В ФРГ назвали позором отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

В ФРГ назвали позором отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Варшава не захотела видеть на мероприятии представителей Москвы.Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте прокомментировал отказ польских властей пригасить Россию на мероприятия в честь освобождения концлагеря в Освенциме.

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ТГ
Татьяна Гусева
Обойдемся без них, у нас впереди много праздников!
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20 час.

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