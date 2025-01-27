В ФРГ назвали позором отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Варшава не захотела видеть на мероприятии представителей Москвы.Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте прокомментировал отказ польских властей пригасить Россию на мероприятия в честь освобождения концлагеря в Освенциме.
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