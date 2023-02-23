Происшествия

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

В Республике Марий Эл состоялось открытие выставки патрульно-постовой службы, приуроченной ко Дню защитника Отечества

В Республике Марий Эл состоялось открытие выставки патрульно-постовой службы, приуроченной ко Дню защитника Отечества

Открытие выставки посвящено 100-летнему юбилею патрульно-постовой службы. В преддверии Дня защитника Отечества участники встречи поговорили об основных качествах, присущих сотруднику, который защищает права и интересы граждан, служит своей Родине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх