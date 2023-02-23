В Республике Марий Эл состоялось открытие выставки патрульно-постовой службы, приуроченной ко Дню защитника Отечества

Открытие выставки посвящено 100-летнему юбилею патрульно-постовой службы. В преддверии Дня защитника Отечества участники встречи поговорили об основных качествах, присущих сотруднику, который защищает права и интересы граждан, служит своей Родине.
Открытие выставки посвящено 100-летнему юбилею патрульно-постовой службы. В преддверии Дня защитника Отечества участники встречи поговорили об основных качествах, присущих сотруднику, который защищает права и интересы граждан, служит своей Родине.
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