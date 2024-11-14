Нынешние украинские власти ведут подготовку к проведению выборов. При этом социальная выплата, анонсированная ранее президентом страны Владимиром Зеленским, направлена на подкуп потенциальных избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии