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Политика как она есть

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Порошенко: Украина готовится к выборам, а выплаты Зеленского подкупят избирателей

Порошенко: Украина готовится к выборам, а выплаты Зеленского подкупят избирателей

Нынешние украинские власти ведут подготовку к проведению выборов. При этом социальная выплата, анонсированная ранее президентом страны Владимиром Зеленским, направлена на подкуп потенциальных избирателей.

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