Россия, вопреки заявлениям первых лиц, якобы не будет и не собирается применять ядерное оружие в случае атаки НАТО на Калининградскую область.
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