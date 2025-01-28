Как Ким Джонс преобразил женскую линейку в новую мужскую коллекцию Dior

Атласная повязка на глаза в виде банта, чёрный джемпер, просторные брюки-кимоно из тафты: первый образ Кима Джонса стал концептуальным предвестником самого сдержанного исследования канонов Кристиана Диора, которое он представил в новой мужской коллекции.