Как Ким Джонс преобразил женскую линейку в новую мужскую коллекцию Dior

Атласная повязка на глаза в виде банта, чёрный джемпер, просторные брюки-кимоно из тафты: первый образ Кима Джонса стал концептуальным предвестником самого сдержанного исследования канонов Кристиана Диора, которое он представил в новой мужской коллекции.
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