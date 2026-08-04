От «мангала» до «Реликта»: что изменилось в новейшей модификации Т-80БВМ В ходе российской СВО на украинской территории из-за беспилотников танки во многом изменили свою роль и стали реже использоват.
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От «мангала» до «Реликта»: что изменилось в новейшей модификации Т-80БВМ В ходе российской СВО на украинской территории из-за беспилотников танки во многом изменили свою роль и стали реже использоват.
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