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От «мангала» до «Реликта»: что изменилось в новейшей модификации Т-80БВМ

От «мангала» до «Реликта»: что изменилось в новейшей модификации Т-80БВМ В ходе российской СВО на украинской территории из-за беспилотников танки во многом изменили свою роль и стали реже использоват.

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