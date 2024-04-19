✅ Первая очередь филиала крымского арт-кластера «Таврида» заработает в Херсонской области уже в июне Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он посетил строительную площадку молодёжного лагеря.
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✅ Первая очередь филиала крымского арт-кластера «Таврида» заработает в Херсонской области уже в июне Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он посетил строительную площадку молодёжного лагеря.