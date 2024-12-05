Подписанные гильзы нашли на месте убийства главного страховщика в США

ABC: на месте убийства главы UnitedHealthcare в США нашли гильзы с тремя словами Сотрудники правоохранительных органов нашли подписанные гильзы на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, передает ABC.
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