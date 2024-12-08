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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» ушел на зимний перерыв в ранге лучшего московского клуба, ЦСКА – в качестве худшего

Команда Деяна Станковича ушла на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ. Красно-белые за 18 туров набрали 37 очков и отстают от «Краснодара» и «Зенита» из Санкт-Петербурга на 2 балла.

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