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«Проблема может быть глубже». Гэри Андерсон – про слова Вольфа о нехватке бюджета

MercedesБывший технический директор Jordan Гэри Андерсон считает, что заявление Тото Вольфа о нехватке средств на регулярные обновления Mercedes может указывать на более серьёзную проблему внутри команды.

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