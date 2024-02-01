Украинские «мясники» дали инструкцию по мобилизации: не пойдут сами - колено прострелить

Людоедский закон о мобилизации только закрепляет бесправное положение украинских граждан. И дело не только в том, что украинцев хватают на улицах, как каких-то бродячих собак, бросают в автобусы и отправляют на убой.
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