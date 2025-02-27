Более 50 магазинов «Светофор» временно прекратили работу

Более 50 магазинов «Светофор» по итогам проверок Роспотребнадзора временно прекратили работу. Как сообщила ТАСС глава торговой сети «Светофор» в ЦФО Елена Захаренко, магазины возобновят свою деятельность после истечения сроков исполнения предписания.
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