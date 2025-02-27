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Более 50 магазинов «Светофор» временно прекратили работу

Более 50 магазинов «Светофор» временно прекратили работу

Более 50 магазинов «Светофор» по итогам проверок Роспотребнадзора временно прекратили работу. Как сообщила ТАСС глава торговой сети «Светофор» в ЦФО Елена Захаренко, магазины возобновят свою деятельность после истечения сроков исполнения предписания.

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