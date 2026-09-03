"Могут убить печень": терапевт предупредила об опасном ЗОЖ-тренде

Терапевт рассказала об опасности бесконтрольного приема витаминов, БАДов и суперфудов. Мода на здоровый образ жизни обернулась новой эпидемией — люди массово скупают БАДы и витамины, надеясь заменить ими нормальный режим и правильное питание.