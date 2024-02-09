«Это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис» О возможной войне НАТО с Россией

Natalija Osminina

США сейчас, вообще, слились. Там, если кто орет про уничтожение России, то только отдельные "ястребы", которые войной не рулят. А клан Байдена хочет победы на Украине только деньгами. Ему просто земля нужна. Сейчас против России выступают не столько США, сколько вся Европа, науськиваемая Великобританией. Это Лондон приказывает элитам ЕС идти с войной на Россию, а не Вашингтон!!! Поэтому ЕС никогда объединяться с Россией не будет - все визжащие элиты ЕС - это агенты Лондона. А помалкивающие - Ватикана. Вы живете в своих розовых мечтах.