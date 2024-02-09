«Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией".
«Это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис» О возможной войне НАТО с Россией
Комментарии
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Natalija Osminina
США сейчас, вообще, слились. Там, если кто орет про уничтожение России, то только отдельные "ястребы", которые войной не рулят. А клан Байдена хочет победы на Украине только деньгами. Ему просто земля нужна. Сейчас против России выступают не столько США, сколько вся Европа, науськиваемая Великобританией. Это Лондон приказывает элитам ЕС идти с войной на Россию, а не Вашингтон!!! Поэтому ЕС никогда объединяться с Россией не будет - все визжащие элиты ЕС - это агенты Лондона. А помалкивающие - Ватикана. Вы живете в своих розовых мечтах.
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16 час.
Александр Николаевич
Не все так плохо. Когда Шольц узнал что США по просьбе англоскунсов отдают свою базу Рамштаймс на их территории под стартовую площадку колонны новых крестоносцев и поняв, что ФРГ реально превратится в груду ядерной пыли- этот "старый фашист" расчесал себе всю репу и залег в осадок!
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41 мин.
Natalija Osminina
Осадок уже показывали?))) Или залег слишком глубоко?
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1 мин.
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