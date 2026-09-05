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Рассекречен новый 6-ядерник AMD — Ryzen 5 7500 будет разгоняться до 5 ГГц

Рассекречен новый 6-ядерник AMD — Ryzen 5 7500 будет разгоняться до 5 ГГц

Спрос на этот процессор может убить цена По данным известного инсайдера Роланда Квандта, AMD готовит к выпуску новый процессор Ryzen 5 7500 для платформы AM5.

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