Рассекречен новый 6-ядерник AMD — Ryzen 5 7500 будет разгоняться до 5 ГГц

Спрос на этот процессор может убить цена По данным известного инсайдера Роланда Квандта, AMD готовит к выпуску новый процессор Ryzen 5 7500 для платформы AM5.
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