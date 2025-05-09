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«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз"© Getty Images / Scott Taetsch Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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