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Фабрики – пожарным: чем вызвана череда аварий на предприятиях западного ВПК

Фабрики – пожарным: чем вызвана череда аварий на предприятиях западного ВПК

3 мая в Берлине выдалось ярким и жарким: средь бела дня вспыхнул один из заводов оружейного концерна Diehl Defense (на фото), производящего в том числе столь необходимые киевскому режиму ракеты для ЗРК IRIS-T.

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