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Треть мирового урана к 2040 году: прогноз по доле России

Треть мирового урана к 2040 году: прогноз по доле России

Согласно докладу британской организации Centre for Strategic Advantage, к 2040 году доля России в мировом производстве урана может достичь 36%.

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