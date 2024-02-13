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Прокуратура потребовала заменить штраф на реальный срок социологу Кагарлицкому

Прокуратура потребовала заменить штраф на реальный срок социологу Кагарлицкому

Прокуратура потребовала заменить приговор главному редактору журнала "Рабкор", социологу Борису Кагарлицкому (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма на реальный срок.

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