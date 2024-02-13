Прокуратура потребовала заменить штраф на реальный срок социологу Кагарлицкому

Прокуратура потребовала заменить приговор главному редактору журнала "Рабкор", социологу Борису Кагарлицкому (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма на реальный срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии