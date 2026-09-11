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Царьград

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Стивен Сигал убрал с продажи особняк на Рублевке за 650 млн рублей

Стивен Сигал убрал с продажи особняк на Рублевке за 650 млн рублей

Русский гражданин, актер Стивен Сигал, снял с продажи свой особняк на Рублевке из-за повышенного интереса фанатов.

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