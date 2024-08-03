В Германии партия ССВ призвала оценить меры по борьбе с коронавирусом

Эксперт по здравоохранению от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Фридрих Пюрнер призвал к созданию комитетов по расследованию и оценке мер, принятых против распространения коронавируса, 3 августа сообщает немецкая редакционная сеть RND.