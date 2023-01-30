Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы Больше всего горожанку возмутила дыра в полу в ванной Жительница Заринска пожаловалась в газету "Наш город Заринск" на состояние детской инфекционной больницы.
Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы Больше всего горожанку возмутила дыра в полу в ванной Жительница Заринска пожаловалась в газету "Наш город Заринск" на состояние детской инфекционной больницы.
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