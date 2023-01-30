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Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы

Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы

Жительница Заринска пожаловалась на ужасное состояние детской инфекционной больницы Больше всего горожанку возмутила дыра в полу в ванной Жительница Заринска пожаловалась в газету "Наш город Заринск" на состояние детской инфекционной больницы.

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