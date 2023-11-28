Володин: Закрытие границы с Россией обойдется Финляндии в три миллиарда евро

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предупреждением властей Финляндии относительно закрытия границы с Россией, так как это отрицательно повлияет на перспективы Хельсинки, сообщает РИА Новости.
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