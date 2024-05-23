В Израиле опубликовали видео с пленницами ХАМАС

Организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября 2023 года, опубликовала видео с кадрами, на которых члены движения ХАМАС увозят в анклав служивших наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз девушек.