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Царьград

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Взрывы в Киеве: Воздушная тревога и удары по инфраструктуре Украины

Взрывы в Киеве: Воздушная тревога и удары по инфраструктуре Украины

В Киеве зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. С начала ударов по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года тревоги объявляются ежедневно.

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