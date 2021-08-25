Мировое обозрение

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Ливия и Египет договорились расширить сотрудничество в нефтяном секторе

Ливия и Египет договорились расширить сотрудничество в нефтяном секторе

Триполи, 25 августа. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун принял посла Египта в североафриканском государстве Тамера Мустафу и сопровождающую его делегацию в столичной штаб-квартире ведомства.

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