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Царьград

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Как карты лягут. В Европе готовят масштабную военную операцию на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Как карты лягут. В Европе готовят масштабную военную операцию на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Евросоюз готовит план "А" и план "Б" в зависимости от итогов мирных переговоров между Россией и Украиной.

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