Бывший глава МО «Плесецкое» сядет в тюрьму за превышение должностных полномочий

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего главу муниципального образования «Плесецкое» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.
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