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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анонимный генменджер НБА: «Для меня важнее победы. Поэтому Гилджес-Александер – MVP»

«Для меня важнее всего победы. И влияние на победы. Поэтому, на мой взгляд, оба являются кандидатами на звание MVP, оба уже проводили сезоны, достойные MVP, и это не значит, что один достоин, а другой нет.

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