Призер Олимпиады Богословская назвала шуткой гид против сексуализации атлеток

Серебряный призер Олимпиады-1992 по легкой атлетике Ольга Богословская назвала «милой шуткой» рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях.
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