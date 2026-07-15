Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Призер Олимпиады Богословская назвала шуткой гид против сексуализации атлеток

Призер Олимпиады Богословская назвала шуткой гид против сексуализации атлеток

Серебряный призер Олимпиады-1992 по легкой атлетике Ольга Богословская назвала «милой шуткой» рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии