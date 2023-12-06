"КП": 26% россиян хотят видеть в "Голубом огоньке" молодых артистов

Р

Рекрут

господи ну губерниев то с его рожей тут причем ? Он и голубой огонек? маразм.... у нас что в стране нет нормальных ведущих. как и хоккеистов с футболистами....? Такая страна... а одни и те же особи везде, и ведь совести им не хватает, уйти. но критики других как здрасте.... дебилы не только в европе, дебилов и у нас , наверху, хватает.....