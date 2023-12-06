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"КП": 26% россиян хотят видеть в "Голубом огоньке" молодых артистов

"КП": 26% россиян хотят видеть в "Голубом огоньке" молодых артистов

Четверть (26%) россиян хотят увидеть на традиционной программе "Новогодний голубой огонек" в 2023-2024 году новых артистов, талантливых молодых исполнителей и музыкантов, показал опрос kp.

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Комментарии
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Р
Рекрут
господи ну губерниев то с его рожей тут причем ? Он и голубой огонек? маразм.... у нас что в стране нет нормальных ведущих. как и хоккеистов с футболистами....? Такая страна... а одни и те же особи везде, и ведь совести им не хватает, уйти. но критики других как здрасте.... дебилы не только в европе, дебилов и у нас , наверху, хватает.....
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