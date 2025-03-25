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Долгожданная свобода: Михаила Ефремова выпускают по УДО, мучения закончатся

Долгожданная свобода: Михаила Ефремова выпускают по УДО, мучения закончатся

Долгожданная свобода: Михаила Ефремова выпускают по УДО, мучения закончатся Ольга БезродняяАлексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении известного актера Михаила Ефремова, который был осужден за смертельное ДТП в центре Москвы в 2020 году.

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