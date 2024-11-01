Релизный трейлер Dragon Quest III HD-2D Remake До премьеры JRPG Dragon Quest III HD-2D Remake еще две нед...

Релизный трейлер Dragon Quest III HD-2D RemakeДо премьеры JRPG Dragon Quest III HD-2D Remake еще две недели, однако Team Asano, Artdink и Square Enix уже выпустили релизный трейлер под музыку в исполнении Токийского столичного симфонического оркестра.
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