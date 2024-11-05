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Аргументы и Факты

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В Ереване обвинили посла Азербайджана в ЕС в угрозах посланнику Армении

В Ереване обвинили посла Азербайджана в ЕС в угрозах посланнику Армении

Посол Азербайджана в ЕС Вагиф Садыков допустил оскорбления и угрозы в адрес главы дипмиссии Армении в Бельгии Тиграна Балаяна в ходе организованного турецким посольством приема, заявил журналистам замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян.

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