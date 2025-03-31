Теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир WTA в Майами

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали золото в парном разряде на турнире Miami Open во Флориде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000.
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