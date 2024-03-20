Россиянам объяснили опасность ношения обуви на босу ногу

Доцент кафедры физиологии и медико-биологических знаний Александр Созыкин объяснил россиянам опасность ношения обуви на босу ногуПо словам эксперта, при трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки с кислой PH на теле, а также раздражение рецепторов и интенсивный выброс пота, который при испарении оставляет свои органические компоненты на коже и обуви.