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Квартира, дом, дача

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Как комбинировать несколько видов обоев в комнате: советы и идеи оформления

Как комбинировать несколько видов обоев в комнате: советы и идеи оформления

С помощью обоев можно обыграть интерьер, визуально расширить комнату и создать уют. Для этого необязательно использовать однотонные варианты, ведь можно комбинировать различные виды обоев по цвету, фактуре и узору.

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