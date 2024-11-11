Как комбинировать несколько видов обоев в комнате: советы и идеи оформления

С помощью обоев можно обыграть интерьер, визуально расширить комнату и создать уют. Для этого необязательно использовать однотонные варианты, ведь можно комбинировать различные виды обоев по цвету, фактуре и узору.
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