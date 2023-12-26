Землю вновь накроют магнитные бури 27 декабря 2023 года: какой будет мощность ударов Евгения КомароваНезаметные для большинства людей небольшие возмущения магнитного поля Земли не предвещают ничего страшного.
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