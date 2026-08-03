Терапевт рассказала, как проявляется смертельно опасный вирус Бурбон

Заболевание сопровождается неспецифическими симптомами Обнаруженный в США вирус бурбон может представлять серьезную опасность для человека, однако на сегодняшний день специфического лечения и вакцины против него не существует.
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