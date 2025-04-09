СКР занялся издевавшимися над пожилой женщиной хулиганками в Нововоронеже

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники СК обнаружили публикации о том, что в Нововоронеже несовершеннолетние девушки издеваются над пожилой женщиной: стучатся в дверь ее квартиры, а когда она открывает, то обливают ее водой.
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