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Воронежские новости

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СКР занялся издевавшимися над пожилой женщиной хулиганками в Нововоронеже

СКР занялся издевавшимися над пожилой женщиной хулиганками в Нововоронеже

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники СК обнаружили публикации о том, что в Нововоронеже несовершеннолетние девушки издеваются над пожилой женщиной: стучатся в дверь ее квартиры, а когда она открывает, то обливают ее водой.

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