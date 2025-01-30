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Зеленского постигла новая катастрофа. Эти отношения ему уже не спасти

Зеленского постигла новая катастрофа. Эти отношения ему уже не спасти

Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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