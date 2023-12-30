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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Карабах» об интересе «Рубина» к Луневу: «Андрей — наш вратарь. Не планируем его отпускать»

«Карабах» об интересе «Рубина» к Луневу: «Андрей — наш вратарь. Не планируем его отпускать»

Сообщалось об интересе к вратарю со стороны казанского клуба и «Ростова».  «К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунева.

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